Encuentran en México casi 10 años después los trenes destinados al fallido proyecto del tranvía de León

Imagen del tren de México que iba a ser destinado para el tranvía de León Asociación ferroviaria Reino de León

En México. Los trenes que iban a ser destinados para el proyecto de tranvía-tren de León han aparecido "exiliados" al otro lado del Atlántico, según ha podido descubrir la Asociación Ferroviaria Reino de León tras un trabajo de rastreo y búsqueda en las principales redes ferroviarias internacionales.

De esta manera, la asociación ha encontrado los trenes en textos de las reconocidas publicaciones técnicas Metro Report Internacional y Railway Gazette International.

En las publicaciones, de enero de 2017, se expone que la ciudad mexicana Puebla, para la puesta en marcha de un nuevo servicio ferroviario, ha adquirido dos vehículos ligeros electro-diésel Citylink que "originalmente habían sido construidos por Vossloh España para el fallido proyecto de tranvía-tren en la ciudad española de León".

"Convertidos de ancho de 1.000 mm a ancho de vía de 1.435 mm, los vehículos miden 39,6 metros de largo y 2,550 mm de ancho, con capacidad para hasta 284 pasajeros. Los vehículos nunca entraron en servicio en León y fueron vendidos a Puebla a finales de 2015", se puede leer.

En los textos también se muestran diversas imágenes de los dos trenes híbridos fabricados que habían sido adaptados de ancho métrico de Feve al internacional, que es el ancho que corresponde a la línea mexicana.

"Se pueden ver las puertas a dos alturas para los andenes altos y bajos que existían en la línea leonesa. Al no existir catenaria en México, se eliminaron las instalaciones eléctricas de los trenes, dejando solo el motor diésel. Como se puede ver la tecnología se adapta a las circunstancias que se requieran y aquellos trenes que hoy podrían perfectamente estar funcionando en León, sí que lo hacen al otro lado del Atlántico", han lamentado en la asociación.

En este sentido, han explicado que este tipo de trenes "podrían circular en versión eléctrica con electrificación parcial de la línea", pero también "en versión diésel en otros tramos, incluso físicamente se podrían haber adaptado a las nuevas tecnologías que se aplican con biocombustibles, baterías y otras alternativas técnicas".

"El caso es que al no haber trenes no hay opción de adaptarlos y prestar servicio y Feve se fue a las Américas", han criticado. La asociación ha explicado que en la actualidad, los trenes han sido trasladados a la línea del ferrocarril Transoceánico que comunica los océanos Atlánticos y Pacífico que potencia el gobierno de México.

"Como se puede ver, es cuestión de voluntad política poner a los técnicos a trabajar y llegar a acuerdos entre las administraciones, algo que no sucede en León, donde cada administración va por libre y el Ministerio de Transportes no suma, ni coordina voluntades", han zanjado.

Por último, han anunciado que la Asociación ferroviaria Reino de León se unirá a las movilizaciones convocadas por la Plataforma en Defensa de Fece para el próximo 18 de enero, de 13:30 a 14:00 en Padre Isla, partiendo del apeadero de La Asunción y en la que se formará una cadena humana que llegue hasta la estación de León.

"Es incomprensible el empeño del Ministerio para enterrar los carriles, una estrategia que cuesta 2 millones de euros, cuyo objetivo es cerrar definitivamente la vía estrecha al centro de la ciudad", han sentenciado.