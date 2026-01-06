Astorga abraza la fortuna en Reyes: el primer premio de El Niño toca en El Azar del Argentino

El primer premio del Sorteo Extraordinario de El Niño, celebrado este martes, hizo parada en El Azar del Argentino, punto de venta mixto situado en el número 10 de la calle Corregidor Costilla de Astorga (León), en el que se vendieron dos décimos del número agraciado, el 06703, lo que conlleva 200.000 euros para cada uno de sus poseedores. “Estoy supera feliz, muy contenta; es una emoción que sabes lo que es hasta que pasa”, manifestó la responsable del establecimiento, Silvana Paladini Suárez, en declaraciones a Ical.

Los afortunados boletos fueron expedidos por máquina en una tienda que cumple su segunda temporada navideña, la primera completa, ya que se hizo cargo de la misma en noviembre del pasado año. La vendedora reconoció un aumento de ventas respecto al año pasado, quizá estimulado por la proximidad del Gordo de Navidad, que repartió en la localidad de La Bañeza el pasado 22 de diciembre un total de 468 millones, buena parte de ellos a través de su club deportivo.

“León está de enhorabuena”, remarcó en alusión a esa fortuna del Sorteo Extraordinario que también llegó ese día a más localidades leonesas; en Villablino de la mano de la Asociación de Familiares de Alzheimer y otras demencias en Laciana y en Villamanín de la comisión de fiestas, sumida ahora en un conflicto aún por resolver por la venta de más papeletas de las asignadas a los décimos adquiridos y a quienes Silvana quiso enviar su apoyo.

Respecto a los ganadores del primer premio del Niño, el mayor que ha repartido hasta la fecha, se mostró muy satisfecha de haber vendido los boletos “y si es alguien de aquí, más feliz todavía”. “Nos pica la curiosidad”, reconoció y se mostró más que dispuesta a “seguir dando suerte y a ver si esta noche doy la Bonoloto”.

León también resultó afortunada en el sorteo del Niño del pasado año, ya que la Administración de Loterías y Apuestas del Estado número 19 de la ciudad, situada en El Corte Inglés, repartió aproximadamente 100 millones de euros del número 78.908, agraciado con el primer premio.