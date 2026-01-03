Los Reyes Magos llegan a León en tren y desfilarán con animales fantásticos: horario y recorrido de la Cabalgata 2026

El Ayuntamiento de León ha ultimado todos los detalles para recibir a Melchor, Gaspar y Baltasar el próximo lunes 5 de enero en una jornada que promete llenar de ilusión y fantasía las calles de la capital.

Los Reyes Magos de Oriente afrontarán una intensa agenda que combinará actos institucionales con la tradicional Gran Cabalgata, que este año destaca por un despliegue humano y artístico de grandes dimensiones centrado en el reino animal.

La jornada comenzará a mediodía, cuando Sus Majestades lleguen en tren a la estación de Adif a las 12:00 horas. Tras su llegada, realizarán un trayecto en tren turístico por distintos puntos de la ciudad hasta llegar al Ayuntamiento de San Marcelo. Allí, a partir de las 13:00 horas, serán recibidos oficialmente por el alcalde, José Antonio Diez, en el Salón de los Reyes.

Durante esta recepción, los niños y niñas que lo deseen tendrán la oportunidad de entregar sus cartas personalmente a los tres magos, en un encuentro marcado por la cercanía con los más pequeños.

El evento principal comenzará a las 18:00 horas con la celebración de la Gran Cabalgata, una comitiva que este año estará dedicada íntegramente al mundo animal. Siete carrozas compondrán el desfile principal, pero la propuesta artística irá más allá gracias a la participación de dos compañías de teatro nacional.

Una de estas agrupaciones presentará un elemento de grandes dimensiones con forma de ave fantástica que promete sorprender al público. Además, el cielo de la ciudad se llenará de globos con formas de animales y estrellas polares que anunciarán la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar a cada barrio.

El despliegue humano para este evento es uno de los mayores de los últimos años, con un total de 500 personas implicadas. Entre ellas se encuentran 240 participantes de asociaciones vecinales, 60 de asociaciones de inmigrantes, más de 120 patinadores disfrazados y una decena de actores profesionales, a los que se suma el personal técnico, de seguridad y de limpieza.

La Cabalgata partirá de la explanada de los Pendones Leoneses y seguirá un recorrido que pasará por Reyes Leoneses, la plaza de San Marcos, Gran Vía de San Marcos, la plaza de la Inmaculada, Santo Domingo y la avenida Ordoño II, para cruzar después hacia la glorieta de Guzmán el Bueno y la avenida Palencia, finalizando finalmente en el Parque de Bomberos tras recorrer el paseo Ingeniero Sáenz de Miera.

Restricciones de tráfico

Para garantizar el correcto desarrollo del desfile, la Policía Local ha organizado un dispositivo de seguridad que incluye importantes restricciones de tráfico durante toda la jornada. Desde las 7:00 horas del lunes quedará prohibido el estacionamiento en la avenida Gran Vía de San Marcos y en la plaza de la Inmaculada.

Ya por la tarde, a partir de las 16:45 horas, se restringirá parcialmente la circulación en la avenida Reyes Leoneses para permitir el montaje de las carrozas, procediendo al cierre total del itinerario y sus accesos a partir de las 17:45 horas. Los agentes locales mantendrán un servicio especial de vigilancia y gestión del tráfico durante todo el día para facilitar la circulación por rutas alternativas y asegurar la seguridad de los miles de asistentes previstos.