El municipio más barato de Castilla y León para comprar vivienda: 580 €/m2, el séptimo precio más bajo de España

Villablino es el municipio más barato de Castilla y León para comprar vivienda usada al término de 2025, según Idealista.

La comarca de Laciana se sitúa en el mapa inmobiliario nacional por su gran competitividad. Según el último informe publicado por el portal Idealista, Villablino se ha consolidado como la localidad más asequible de toda Castilla y León para adquirir una propiedad, con un precio medio que se sitúa en los 580 €/m2, el séptimo más bajo de España.

Este estudio, que analiza los municipios más económicos de las 17 comunidades autónomas españolas para comprar vivienda usada, sitúa a la capital lacianiega en una posición de privilegio para aquellos que buscan vivienda a precios reducidos.

Villablino no solo lidera el ranking autonómico, sino que se mantiene en el exclusivo grupo de municipios españoles con mercados por debajo de la barrera de los 600 euros, con gran distancia respecto a la media de la Comunidad que se sitúa en 1.287 euros/ m2.

Este municipio leonés de cerca de 8.000 habitantes supera así a otras localidades de referencia en el norte peninsular como Ayora en la Comunidad Valenciana (570 €/m²) y situándose notablemente por debajo de Campoo de Enmedio (655 €/m²), en Cantabria, o el municipio asturiano de Tineo (668 €/m²).

Aunque Villablino lidera el ahorro en Castilla y León, a nivel nacional existen casos aún más acentuados, como el de Almadén (Ciudad Real), que encabeza el ranking nacional con apenas 335 euros/m², o Leiro, en Orense, con 478 €/m2.

La diferencia de precios con respecto a otras regiones es significativa. Mientras que en Villablino el metro cuadrado no alcanza los 600 euros, el municipio más barato de Madrid (Cadalso de los Vidrios) roza los 1.000 euros, y en regiones como el País Vasco o Baleares, las localidades más económicas superan ampliamente los 2.000 euros por metro cuadrado.

Esta situación posiciona a Villablino como un destino atractivo no solo para la residencia habitual, sino también para inversores o personas que buscan una segunda vivienda en un entorno natural privilegiado.