El alcalde de León se suma a la rebelión de los críticos del PSOE y pide un congreso para relevar a Sánchez: "Habrá movimientos"

El alcalde socialista de León, José Antonio Diez, ha alzado la voz contra la actual deriva del PSOE, reclamando la convocatoria urgente de un congreso extraordinario para renovar liderazgos y afrontar lo que define como una "crisis profunda".

Así lo ha manifestado durante su intervención en el programa Espejo Público, el regidor leonés ha advertido que el rumbo del partido es "errático" y que se están tomando decisiones que se alejan de sus principios y valores fundamentales.

Diez recordó que defiende desde hace tiempo que el PSOE celebre un Comité extraordinario Federal ante el "descontento generalizado en el partido" ya que "muchas decisiones no están en la línea de lo que debe ser; son muchas las cuestiones que no cumple y veremos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos”, insistió.

Respecto a los movimientos críticos que surgen dentro del partido, como el manifiesto planteado por el exministro Jordi Sevilla, Díez mostró su “respeto a todos los compañeros del partido. Cualquier iniciativa tiene que ser atendida y escuchada desde un sentido más amplio que la concreción del momento” y auguró que “habrá movimientos".

Diez, quien asegura no sentirse "ni sanchista ni de ninguna facción", ha mostrado su preocupación por la situación estructural del Partido Socialista. "El PSOE no son personas, son unas siglas que están muy por encima de cualquiera", afirmó, señalando que la necesidad de renovar liderazgos es algo que viene reclamando desde hace años.

Para el alcalde, "tener secretarios de organización en la cárcel o casos como el de Paco Salazar evidencian que el modelo no funciona", afirmó.

Además, ha anunciado su candidatura para las elecciones municipales de 2027 y ha asegurado que concurrirá a la reelección "aunque no sea con el PSOE". Si bien ha manifestado que su deseo sería hacerlo bajo las siglas socialistas, no ha ocultado la presión y "persecución" que siente por parte de la dirección del partido, especialmente tras su firme defensa de la moción pro-autonomía leonesa.

"Me voy a presentar; voy a seguir. Estoy completamente seguro y me gustaría hacerlo por el PSOE, pero si me quieren expulsar, ya veremos", manifestó el regidor.

Diez considera que, aunque algunos sectores deseen su salida con "virulencia", apartarlo sería una decisión carente de inteligencia política dada su gestión en la capital leonesa.

Críticas a la dirección

El alcalde de León también recordó su histórico enfrentamiento con figuras como José Luis Ábalos y Koldo García en 2020, asegurando que desde entonces se activó una "maquinaria interna" en su contra.

Sobre las sospechas de financiación irregular que planean sobre el partido, el alcalde se mostró cauto pero firme: "Espero que no la haya habido, pero será la investigación judicial quien lo determine".