El Ayuntamiento de Villamanín se ofrece a mediar en el escándalo del Gordo: "Para preservar la convivencia"

Reunión entre la Comisión de Fiestas de Villamanín y los vecinos premiados con el gordo de la Lotería de Navidad Campillo Ical

El Ayuntamiento de Villamanín ha anunciado este lunes su disposición a colaborar para mediar en el conflicto generado por el reparto de las participaciones del Gordo de Navidad, que cayó el pasado 22 de diciembre en este pequeño municipio leonés de apenas mil habitantes.

El conflicto se originó tras descubrirse que 50 participaciones de cinco euros vendidas por la comisión de fiestas, un grupo voluntario formado por jóvenes de la localidad, no estaban respaldadas por los décimos correspondientes, lo que ha provocado un desajuste de nada menos que cuatro millones de euros en premios.

La situación ha dividido por completo al pueblo bañado por el río Bergesga y la localidad se ha colocado en el foco nacional por el gran escándalo que todo esto ha supuesto.

En un comunicado oficial, el Ayuntamiento ha expresado su "pesar por la situación que se está viviendo en el municipio" y subrayó que la polémica no refleja "el sentir ni los valores de convivencia que siempre han caracterizado a Villamanín".

Además, el Consistorio ha asegurado en su mensaje que son "conscientes de la preocupación y el malestar que esta circunstancia puede estar generando entre vecinos y personas implicadas".

El pasado viernes, cerca de 250 personas asistieron a una reunión de cuatro horas en el Hogar del Pensionista, en la que se discutieron posibles soluciones para subsanar el grave error cometido por uno de los jóvenes, que se olvidó de sellar en la administración correspondiente un talonario con 50 participaciones vendidas y que resultó ganador de la Lotería de Navidad.

La comisión intentó aplacar a los afectados cediendo sus premios si los demás agraciados aceptan renunciar al 10% de sus ganancias y no presentan denuncias por su desliz. Esta reducción, de unos 2.400 euros por participación, permitiría que todos los compradores puedan cobrar.

El acuerdo también contempla que, una vez completado el pago con la rebaja, la comisión pondrá a disposición de los demás ganadores el décimo que les correspondía y sus premios personales.

Todo el dinero deberá depositarse en el juzgado y será un juez quien supervise el reparto, lo que podría retrasarse en caso de acciones legales.

Pero, a pesar del intento de consenso, el pueblo sigue dividido. Algunos vecinos critican a la comisión por falta de transparencia y anuncian posibles acciones judiciales.

Otros muestran comprensión hacia los jóvenes responsables del error, asegurando que "más no pueden hacer" y recordando que han puesto a disposición sus propios décimos.

Tras la reunión, la comisión de fiestas también emitió un comunicado en el que reconoce "las graves consecuencias de haber realizado mal el conteo de las papeletas", pero afirma que "jamás ha existido ningún tipo de fraude o trampa".

Ante toda esta vorágine mediática y el gran conflicto vecinal, el Ayuntamiento ha recordado que la comisión de fiestas "actúa de forma independiente y sin vinculación con el Ayuntamiento".

Pero aun así, ha ofrecido sus espacios municipales y su mediación porque consideran "prioritario preservar la convivencia vecinal y contribuir a que la situación pueda resolverse de la mejor manera posible". Y es que su deseo es que Villamanín supere esta crisis y "siga siendo un ejemplo de comunidad unida".