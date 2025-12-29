Accidente en el Pico Yordas de Riaño: rescate aéreo de un hombre tras una fractura de tobillo

La Junta de Castilla y León coordinó este lunes a primera hora de la tarde el rescate de un hombre de 52 años que resultó herido en la cumbre del Pico Yordas, en Riaño.

El Centro de Emergencias 1-1-2 Castilla y León recibió una llamada a las 15:15 horas solicitando asistencia para el varón, que posiblemente había sufrido una fractura de tobillo y no podía continuar caminando. La zona del accidente es de difícil acceso, sin posibilidad de llegar en vehículo por tierra.

Desde la sala del 1-1-2 se estableció una multiconferencia con Emergencias Sanitarias - Sacyl, que realizó una primera valoración y ofreció indicaciones al alertante, y con el Centro Coordinador de Emergencias, encargado de localizar al herido y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta, que partió hacia Riaño con dos rescatadores, uno de ellos enfermera.

Además, se informó del rescate a la Guardia Civil de León y a los Bomberos de la Diputación de León.

En el lugar del accidente, el helicóptero permaneció en estacionario para permitir que los rescatadores descendieran mediante grúa.

Una vez con la víctima, le prestaron asistencia inicial, inmovilizando la extremidad lesionada con una férula de vacío.

Posteriormente, el herido fue izado al helicóptero con un sistema de grúa doble, acompañado en todo momento por la rescatadora enfermera.

El helicóptero trasladó al herido hasta el campo de fútbol de Riaño, donde le esperaba una ambulancia de soporte vital básico que lo condujo al Punto de Atención Continuada (PAC) del municipio.

El operativo, coordinado y rápido, permitió atender y evacuar al afectado de manera segura en una zona de difícil acceso, mostrando la efectividad de los servicios de emergencia de la provincia.