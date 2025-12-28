Así será en el Pozo María el primer archivo histórico de España dedicado a la memoria de las familias mineras

Castilla y León avanza para convertir el Pozo María en el primer archivo histórico de España dedicado a la memoria de las familias mineras. La Junta ha publicado en la Plataforma de Contratación del Estado la licitación para la dotación expositiva de esta antigua explotación minera de León, en Caboalles de Abajo, a través de la Fundación Patrimonio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

Hace algo más de cinco años, el 20 de septiembre de 2020, la Fundación Patrimonio Natural adquirió el Pozo María, que estaba incluido dentro del Plan de Liquidación Patrimonial de la mercantil Coto Minero Cantábrico S.A.

Fruto de la tendencia de las últimas décadas, en la que se ha generado en la sociedad una amplia demanda de turistas interesados en las instalaciones industriales históricas, la Junta se ha propuesto convertir la antigua explotación minera en lugar de reclamo en la zona.

Cabe resaltar que en España hay cerca de 700 parques y museos mineros y en nuestro país también existen algunos ejemplos en Castilla-La Mancha, Asturias, Murcia y Andalucía, entre otras.

En este contexto, la provincia de León es un buen ejemplo en este tipo de instalaciones, ya que cuenta con centros de la talla del Museo de la Energía y el Museo del Ferrocarril, en Ponferrada; el Parque Minero Pozo Julia, en Fabero; el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, en Sabero; la Galería Minera de Páramo de Sil; o el Museo del Ferroviario de Cistierna.

De esta manera, la creación de este archivo histórico de las familias mineras está enmarcada en la puesta en valor del patrimonio documental y audiovisual creado durante más de 100 años de extracción de carbón en el seno de la montaña leonesa y que actualmente está disperso entre los recuerdos y enseres de sus protagonistas.

Con las actuaciones llevadas hasta ahora a cabo, se ha pretendido, por un lado, recuperar la infraestructura que constituye un inmejorable referente histórico de la arquitectura industrial y minera de España.

Por otro, se buscaba reunir en un único lugar los fondos tangibles e intangibles que forman la memoria de los mineros y sus familias, para ponerlos a disposición de la comunidad investigadora de la cultura y de la sociedad.

De esta forma, el Pozo María se convertirá, durante el verano de 2026, en el único archivo histórico de España dedicado a la memoria de las familias mineras, colocando a Castilla y León a la vanguardia de este tipo de centros culturales.

Con la rehabilitación desarrollada se recuperan los valores arquitectónicos y busca dar una segunda vida a la infraestructura minera más representativa del desarrollo industrial en el Valle de Laciana.

La inversión para su rehabilitación ha alcanzado el millón de euros, a los que hay que sumar los 495.000 euros de la licitación para la dotación expositiva. El fin último es preservar, organizar y comunicar el patrimonio material y oral generado por las comunidades mineras de Laciana.

La intervención será llevada a cabo en el edificio 2 del antiguo Pozo María, integrando la dotación audiovisual y expositiva necesaria para relatar y explicar la historia del enclave, el funcionamiento de la mina, la vida cotidiana de las familias y la evolución de la cultura sindical y obrera del valle.

Proyecto expositivo

El Pozo María, que fue el primero vertical de Laciana y uno de los hitos a nivel industrial más significativos de la Minero Siderúrgica de Ponferrada, conforma el eje físico y simbólico desde el que se va a articular la exposición permanente.

Su evolución, las transformaciones del territorio, la producción del carbón, las infraestructuras ferroviarias y el impacto económico de la actividad se mostrarán mediante paneles, una maqueta interactiva, cajas de luz y recursos gráficos que facilitarán la comprensión del entorno tecnológico, geológico y territorial que hizo posible la explotación.

La zona expositiva estará organizada en seis salas distribuidas entre la planta baja y la primera, recorriendo la geología, la historia de la MSP, el desarrollo urbano, el trabajo en la mina, la vida comunitaria, la cultura popular, las enfermedades profesionales, la memoria oral del territorio y el movimiento obrero.

Las salas tendrán incorporadas vitrinas con piezas originales, paneles impresos, documentos históricos, audiovisuales con testimonio real, recursos interactivos, un archivo sonoro y una instalación inmersiva que permitirá aproximarse a nivel sensorial al interior de la mina y a la memoria del accidente de 1979.

La museografía combinará estructuras metálicas, con retroiluminación LED, gráficos sobre dibond, pantallas Full HD, elementos manipulativos y recursos táctiles. En el vestuario original se integrarán objetos cotidianos, taquillas adaptadas como vitrinas, textiles, placas conmemorativas y una instalación específica en la zona de duchas que utilizará lona microperforada y cajas de luz sincronizadas con audio.

En la sala final se dispondrá un conjunto de pantallas y paneles que mostrarán retratos de mineros, acompañado de un sistema multicanal que guiará la percepción del recorrido inmersivo.

La intervención incluirá también un espacio de uso cultural denominado 'Ecos de la mina', destinado a talleres, encuentros y actividades comunitarias, reforzando la conexión entre la memoria minera y los usos contemporáneos del edificio.

El recorrido culminará en el pasillo de salida, concebido como transición desde la penumbra hacia la luz, donde se integrarán cascos simbólicos, grafismos, un texto literario y una instalación sonora de cierre.