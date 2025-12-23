Un pueblo de menos de 300 habitantes apuesta por el Lexit: 3 votos a favor de los leonesistas y abstención del PP
Se convierte en el municipio número 70 en posicionarse a favor de una comunidad autónoma propia para la Región Leonesa.
Más información: Los leonesistas recuerdan dos artículos de la Constitución para que el Lexit sea real: "Se nos hurta un derecho"
El Ayuntamiento de Burón ha aprobado la moción en defensa de la creación de una comunidad autónoma propia para la Región Leonesa.
La propuesta, que ha sido presentada por Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha salido adelante con tres votos a favor de los leonesistas y tres abstenciones del PP.
Con dicha aprobación, Burón se convierte en el ayuntamiento número 70 que se posiciona a favor de la creación de una comunidad autónoma propia para la Región Leonesa.
Desde UPL han valorado, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, de forma “positiva” este “nuevo respaldo municipal” que “refuerza la demanda de una autonomía propia para la Región Leonesa”.
Todo “como vía para frenar la despoblación, mejorar la gestión de los recursos y garantizar un desarrollo equilibrado de las provincias leonesas".
Burón, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) cuenta con una población de 282 habitantes en la actualidad.