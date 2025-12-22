Seis leoneses obtienen el cinturón negro de Wushu en un exigente examen nacional: “No hay edad para alcanzar metas”

El momento en el que el maestro Gago les notifica el apto del examen Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El Pabellón Municipal de Os Remedios de Ourense fue el escenario de un evento de primer nivel en las artes marciales chinas: el Examen Nacional de Cinturones Negros de Wushu (1º a 6º DAN), que otorga las certificaciones necesarias para optar a las titulaciones oficiales como profesor y árbitro de esta especialidad.

En esta convocatoria técnica, que reunió a aspirantes de toda España (Asturias, León, Valladolid, Ibiza, Madrid y Galicia), destacó el 100% de éxito del Club Taichi León. Los seis deportistas presentados por esta escuela, dirigida por la instructora berciana Eva Mª de Paz, superaron con éxito las pruebas, culminando un año de intensa preparación y elevando el nivel deportivo del municipio leonés.

Los nuevos cinturones negros leoneses son: Águeda Lorenzana, Mercedes Lazo, Charo Carracedo, José Alberto García, Santiago Estévez y Alberto Gallego. Todos ellos conocidos deportistas que en estos últimos años han subido el nombre de León al podio en múltiples ocasiones.

El tribunal, exigido por la Federación Nacional de Judo y Deportes de Autoprotección (D.A.), estuvo compuesto por maestros de máximo prestigio: José Gago (7º DAN, Maestro Entrenador Internacional), José Antonio Córdoba (6º DAN, Maestro Entrenador Nacional) y Juan del Río (6º DAN, Maestro Entrenador Nacional).

La jornada demostró la diversidad y universalidad del Wushu. Se vieron disciplinas como el Sanda (boxeo chino) y el Taichi, con una notable amplitud de edades entre los aspirantes, desde los 17 hasta los 63 años, incluyendo tanto hombres como mujeres.

"Este hecho demuestra que no hay edad para alcanzar las metas personales. El Wushu, y en especial el Taichi, es una actividad para toda la vida y una herramienta de salud y superación inigualable", destacaron los organizadores del evento.