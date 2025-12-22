Isabel, directora de Alzheimer Laciana, tras ganar el Gordo de Navidad: "No había ni champán, he ido a por copas y lo que sea"

Isabel, directora de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Laciana y Babia, celebra el Gordo de Navidad

Un total de 180 millones de euros. Ese es el dinero que ha repartido la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Laciana y Babia (León) gracias al Gordo de la Lotería de Navidad. Su directora, Isabel Bares, todavía con la risa floja y la voz nerviosa, asegura que están "lo siguiente" a contentos.

Así lo asegura en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León después de haber repartido 45 series del 79432, el número agraciado. "Este año hemos traído 1.000 euros más de lotería porque el pasado nos quedamos cortitos", apunta.

Los décimos han sido repartidos entre trabajadores, familiares, voluntarios y vecinos de las comarcas de Laciana y Babia, especialmente en la primera, aunque ambas se "han llevado un pellizquito", según asegura.

Un premio que, además, a nivel de asociación, según asegura Isabel, "nos hacía muchísima falta porque este año teníamos un proyecto en mente que era recaudar fondos, que para eso se vendía la lotería, para conseguir un transporte adaptado". "Y pues ya lo tenemos", afirma entre risas y alegría.

La asociación jugaba un décimo, cuyo premio se dedicará a dicho proyecto. Por su parte, Isabel también había comprado uno para ella, es decir, que se ha llevado 400.000 euros. Por el momento, todavía no sabe en qué se gastará el dinero, pero tiene claro que "lo primero" es "disfrutar de ver ese transporte adaptado que tanta falta nos hacía y la alegría de nuestros usuarios que eso reconforta".

El azar ha querido que haya sido el lotero quien les haya dado este número, ya que no es un número fijo que jueguen cada año. "Hay que dar gracias a la administración por haber elegido este número", destaca.

Esta vecina de Villablino (León) apunta que el centro de la asociación, en Villaseca de Laciana, se encuentra "completo, completo". "Allí está toda la gente esperando. No teníamos champán ni nada porque no nos lo esperábamos, así que he tenido que bajar a comprarlo, también copas y lo que haga falta", subraya entre risas.

El 79432 será un número que llevarán grabado "a fuego" a partir de ahora. Una sorpresa mayúscula la que se ha llevado Isabel junto a toda la asociación y que al principio se pensaban que se habían llevado un reintegro.

"Ha dicho uno de los auxiliares que ha salido el Gordo y que acaba en 2. Y yo pues pensando que que guay, tenemos lo jugado. Luego me ha llamado el alcalde pedáneo del pueblo y nos ha dicho que teníamos el Gordo", apunta.

Además de en la Administración de Villablino, el Gordo también se ha vendido en La Pola de Gordón, donde ha repartido 60 millones de euros a la Comisión de Fiestas de Villamanín, y en La Bañeza, que ha dado 468 millones de euros.