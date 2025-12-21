La ULE llora la muerte de Álvaro tras un trágico accidente: "Su ilusión y ganas de ayudar dejaron huella"

La Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal y un crespón negro en un montaje de EL ESPAÑOL de Castilla y Léon

La Universidad de León se encuentra de luto por el fallecimiento de Álvaro, de 21 años y estudiante de cuarto curso de Ingeniería Agraria y Forestal, que perdió la vida este sábado en un accidente de tráfico en Trobajo del Cerecedo.

En un comunicado, la institución ha destacado que Álvaro era "una persona muy participativa y comprometida con la vida académica de la Escuela, siempre dispuesto a colaborar en todas las iniciativas y actividades".

La dirección de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal ya ha trasladado la noticia a compañeros, personal docente y administrativo.

La ULE ha expresado "su más sentido pésame a su familia, amistades y a todos los compañeros y compañeras de la Escuela", acompañando en estos momentos de dolor a toda la comunidad universitaria.

"Su ilusión, sus ganas de sumar y su disposición para ayudar dejan una huella profunda en quienes lo conocieron", remarcan desde la ULE.

Además, desde la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal manifiestan que Álvaro era "muy apreciado" por su implicación en la Delegación de Estudiantes y su activa participación "en numerosas actividades del centro".

"Su compromiso, cercanía y actitud siempre positiva dejan una huella imborrable en nuestra comunidad universitaria. El recuerdo de Álvaro permanecerá siempre entre nosotros".

El trágico accidente ocurrió este sábado a las 16:11 horas en Trobajo del Cerecedo, en la carretera N-630, en el acceso a la ronda LE-30, según informó el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Castilla y León. La primera alerta la dio la Policía Local, que solicitó asistencia para una persona herida y atrapada en un vehículo.

Tras el aviso, se desplazaron al lugar Bomberos de León, Policía Nacional y Emergencias Sanitarias del Sacyl. La víctima quedó atrapada tras la salida de vía del turismo y, a pesar de la intervención de la UVI móvil, el joven falleció en el lugar del accidente.