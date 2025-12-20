Muere un joven de 21 años tras una salida de vía a la entrada de León

Un joven de 21 años ha fallecido este sábado en un accidente de tráfico ocurrido en Trobajo del Cerecedo. El siniestro se registró a las 16:11 horas en la carretera N-630, en el acceso a la ronda LE-30, según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Castilla y León.

La primera alerta fue realizada por la Policía Local, que solicitó asistencia para una persona herida y atrapada en un accidente de tráfico. En ese momento no se disponía de más información sobre las circunstancias del suceso ni sobre el estado del ocupante del vehículo.

Tras el aviso, se activó a los Bomberos de León, Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias del Sacyl. Los servicios sanitarios enviaron inicialmente una ambulancia para atender a la persona herida que permanecía en el interior del turismo.

Posteriormente, la Policía Local confirmó que se trataba de una salida de vía de un turismo. Como consecuencia del impacto, los agentes informaron que el conductor del vehículo, un varón de 21 años, había resultado gravemente herido y quedó atrapado en el interior.

Emergencias Sanitarias del Sacyl desplazó una UVI móvil hasta el lugar del accidente para atender al joven, que finalmente no han podido hacer nada por salvar su vida y solo han confirmado su fallecimiento en el lugar del siniestro.