León, origen de la investigación que ha permitido desbloquear seis millones de euros tras una estafa en publicidad digital

La investigación se inició tras una denuncia presentada a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil

León ha sido el punto de partida de una investigación clave de la Guardia Civil que ha permitido desbloquear más de seis millones de euros retenidos tras una estafa relacionada con servicios de publicidad y marketing digital, que llegó a generar cargos indebidos cercanos a los ocho millones de euros a una empresa española.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil ubicada en León, desde donde la empresa afectada alertó del bloqueo de importantes cantidades económicas debido a supuestos impagos en servicios de publicidad online y otros servicios de internet.

Esta situación provocó la paralización inmediata de sus campañas publicitarias y un grave perjuicio para su actividad.

Según ha informado la Guardia Civil, los autores del fraude accedieron de forma ilícita al correo electrónico del directivo responsable de la contratación de servicios de marketing digital.

Tras suplantar su identidad, lograron permisos de administrador que les permitieron contratar campañas publicitarias y otros servicios digitales completamente ajenos a la actividad de la empresa, generando cargos indebidos a su nombre.

Además del impacto económico, la compañía vio interrumpida su presencia publicitaria en internet, lo que afectó directamente a su operativa.

La intervención de la CiberComandancia de la Guardia Civil, junto con las gestiones realizadas con la empresa tecnológica internacional prestadora de los servicios, permitió acreditar el uso fraudulento de los permisos de administración y desbloquear gran parte del importe retenido, superando los seis millones de euros.

La investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos.

No obstante, los agentes han constatado la existencia de una brecha de seguridad que ya ha sido corregida, sin que se haya producido compromiso alguno de datos personales.

Este caso pone de relieve la importancia de la denuncia electrónica, un servicio que la Guardia Civil puso en marcha el pasado 4 de julio.

Desde entonces, la CiberComandancia ha tramitado cerca de 15.000 denuncias y ha gestionado más de 10.000 delitos, de los cuales más de 5.500 corresponden a estafas en la red, muchas de ellas iniciadas desde sedes como la de León, que se consolida así como un punto clave en la lucha contra el cibercrimen.