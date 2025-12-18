El PP expedienta a una concejala de un pueblo de León por romper la disciplina de partido y dar la Alcaldía a UPL

Imagen de los concejales de UPL y la 'díscola' del PP tras recuperar la Alcaldía para los leonesistas

El PP ha anunciado que va a expedientar a la concejala de San Esteban de Nogales (León) que ha apoyado la moción de censura que devuelve la Alcaldía a UPL, que siendo la lista más votada perdió el bastón de mando por un pacto entre 'populares' y el PSOE.

Hasta ahora, el Ayuntamiento de San Esteban de Nogales contaba con tres concejales del PP, tres de UPL y una edil del PSOE, que precisamente era la alcaldesa gracias al apoyo de los 'populares' para evitar que los leonesistas siguieran en la Alcaldía.

Sin embargo, ahora una de las concejalas del PP que entró "recientemente" en sustitución de otro de los tres ediles de los de Alberto Núñez Feijóo ha decidido apoyar la moción de censura de UPL que les ha permitido recuperar la Alcaldía en este municipio leonés.

A través de un comunicado, el PP ha informado que la dirección provincial del partido, con el respaldo de los mandatarios regionales, va a analizar la situación que ha derivado en esta moción antes de tomar una decisión definitiva sobre el futuro de la concejala en el partido después de que haya roto la disciplina de voto que ha propiciado el cambio de gobierno.

Asimismo, ha anunciado que ha abierto el expediente a la edil para estudiar la situación. Por su parte, desde UPL han querido agradecer públicamente a esta edil su apoyo, después del pacto "contranatura" de PP y PSOE tras los comicios de 2023, con el fin de echar de la Alcaldía a UPL.

En este sentido, han recordado que UPL obtuvo un "resultado histórico" en las últimas elecciones municipales al cosechar el 45% de los votos (94 papeletas) y tres concejales.

Pero fue el acuerdo entre 'populares' y PSOE lo que "permitió que el candidato perdedor de las elecciones accediera a la Alcaldía, desvirtuando así la voluntad mayoritaria de los vecinos".

Ahora, con el apoyo de los tres concejales de UPL y la del PP, celebran que "se ponga fin a la parálisis y a la nulidad organizativa que ha sufrido el Ayuntamiento en los últimos meses".