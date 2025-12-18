Un encapuchado atraca, a punta de pistola, un banco en Ponferrada y amenaza a una trabajadora: huye con 3.000 €

Un hombre ha atracado este jueves ,18 de diciembre, a punta de pistola, una sucursal bancaria que se sitúa en el barrio de Flores del Sil, concretamente en la Avenida de Portugal, en Ponferrada, como han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Además, estas mismas fuentes han añadido que el hombre ha huido con 3.000 euros y que el atraco se ha producido a las 09.08 horas.

Fue entonces cuando esta persona, encapuchada, accedía al interior de la oficina bancaria para amenazar, con una pistola, a una trabajadora y llevarse esa importante cantidad de dinero.

Una vez perpetrado el atraco, el hombre ha huido del lugar a pie sin ser detenido hasta el momento, como señalan las mismas fuentes.

La Policía Nacional está investigando los hechos y trata de localizar al varón para proceder a su detención.