La broma viral de un hombre ebrio en León con una pistola de plástico acaba con su expulsión

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de León han identificado a los protagonistas del video viral en el que se veía como un hombre amenazaba con un arma de fuego a otro en un barrio de la localidad, como han apuntado fuentes policiales.

Una vez identificadas ambas partes, se ha comprobado que los hechos se produjeron en el marco de una discusión entre personas conocidas, encontrándose, al menos el autor de las amenazas en estado de embriaguez.

La víctima ha manifestado que “en ningún momento se sintió amedrentada y que mantuvo la situación bajo control” ya que conocía que el “arma utilizada era simulada, de plástico y de baja calidad”. También indicó que no tenía intención de presentar denuncia por estos hechos.

Tras el esclarecimiento de lo ocurrido se ha levantado un acta por infracción contra la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana y se ha procedido contra el autor como investigado no detenido por un presunto delito de amenazas y por tenencia ilícita de armas.

En el ámbito administrativo se le ha abierto un procedimiento de expulsión, por estancia irregular ya que entró en el país en el año 2021 y carece de documentación que legalice su situación.