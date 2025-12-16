Detienen en Ponferrada e ingresa en prisión un prófugo al que buscaban por robos de hace varios años

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ponferrada han logrado detener a un hombre que se encontraba en paradero desconocido y sobre el que pesaban hasta dos órdenes de búsqueda, arresto e ingreso en prisión.

Una de estas requisitorias estaba relacionada con una primera detención en el año 2021 por unos hechos acaecidos en la zona centro de la propia localidad de Ponferrada.

En su día, los agentes actuaron contra este hombre tras imputarle robos en el interior de por lo menos seis vehículos que estaban aparcados en un garaje comunitario de esta localidad.

Fueron las inspecciones oculares, los reportajes fotográficos, la toma de muestras biológicas, la recogida de restos de sangre y el posterior análisis de todas las pruebas los que permitieron identificar al individuo como presunto autor de los seis robos en el interior de vehículos.

El detenido, que cuenta con numerosas reseñas policiales y judiciales, ha sido puesto a disposición judicial, donde se ha decretado su inmediato ingreso en prisión.