Detienen en Villafranca del Bierzo a 'El Truhán', histórico estafador con tres órdenes de detención en vigor

La Guardia Civil del Puesto de Villafranca del Bierzo (León) ha logrado esclarecer un presunto delito de hurto de dos teléfonos de última generación valorados en 2.749 euros, descubriendo que la denunciante había simulado ser víctima para obtener un beneficio económico.

La investigación, que se ha prolongado durante dos meses, ha revelado que la mujer actuó en colaboración con un conocido estafador, apodado 'El Truhán'.

Los hechos se iniciaron el pasado mes de octubre tras la denuncia interpuesta por una ciudadana. Sin embargo, tras la localización de los dos terminales, la Guardia Civil constató que la supuesta víctima y el detenido se habían coordinado para cometer una estafa.

Los dos involucrados se coordinaron para financiar los dos móviles de alta gama a través de una compañía telefónica. Una vez recibidos legítimamente mediante la empresa de transporte, simularon el hurto interponiendo la denuncia para anular la deuda con la operadora.

Posteriormente, vendieron los terminales en plataformas de segunda mano, percibiendo por la operación más de 2.500 euros. Uno de los investigados y finalmente detenido es un estafador con un largo historial delictivo a nivel nacional, conocido en el ámbito delictivo como 'El Truhán'.

El individuo ya era conocido por los investigadores por su sistemático 'modus operandi', utilizando identidades falsas y plataformas de pago a nombre de terceros para el cobro de altas cantidades de dinero.

Finalmente, la operación se saldó con la detención del estafador, quien además de su participación en la simulación de delito, tenía en vigor tres órdenes de detención y personación ante las autoridades judiciales españolas, además de otras cinco órdenes de averiguación de domicilio.