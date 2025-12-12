Blood Safe, la bolsa de sangre inteligente que detecta enfermedades y aumenta la seguridad transfusional

'Blood Safe', una bolsa de sangre inteligente capaz de detectar de forma temprana posibles enfermedades y aumentar la seguridad transfusional, se ha impuesto como proyecto más innovador en el 'León Business Talent: edición Social y Bio', organizado por la Universidad de León.

La cita busca fomentar proyectos emprendedores con impacto social, medioambiental y biotecnológico. En su séptima edición reunió en la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales a más de 40 participantes, repartidos en 14 equipos, que presentaron propuestas de "gran calidad técnica e impacto social", según destacaron los miembros del jurado.

Entre los proyectos premiados, 'Basee', un sistema de videovigilancia con Inteligencia Artificial, obtuvo el reconocimiento al proyecto más viable, mientras que 'Sabor Global', una agencia que facilita el acceso al empleo en el sector de la restauración para personas sin recursos, se llevó el premio al proyecto más sostenible.

Otras de las propuestas destacadas han sido un polvo de magnesio ecológico pensado para actividades deportivas, o zapatillas que permiten orientación autónoma para personas con discapacidad visual.

También se han presentado chicles con biotecnología capaz de detectar problemas de salud bucodental y alertar sobre la necesidad de acudir al dentista, y un sistema que transforma cáscaras de fruta y patata en filamentos de impresión 3D, ofreciendo una vía de reutilización de residuos orgánicos con aplicación industrial.

La muestra evidencia el talento innovador de los estudiantes de la Universidad de León, especialmente de las Facultades de Ciencias Biológicas y Ambientales y de Ciencias del Trabajo, y demuestra que el emprendimiento es "una de las herramientas más eficaces para trasladar el conocimiento universitario a la sociedad, generar impacto social y mejorar la calidad de vida de las personas".

La rectora de la ULE, Nuria González, fue la encargada de inaugurar el León Business Talent y allí ha subrayado que el certamen "viene a reforzar la misión de nuestra institución de impulsar ideas que nacen en las aulas, pero que responden a necesidades sociales, medioambientales o biotecnológicas, y que pueden convertirse en soluciones transformadoras fuera del campus".

Por su parte, Daniel Alonso, director del Área de Emprendimiento y organizador del evento, ha destacado el crecimiento del certamen, que este año reunió a 40 estudiantes y participantes externos, confirmando el interés creciente por iniciativas que combinan innovación y propósito social.

"Cada edición demuestra que existe un ecosistema empresarial leonés vivo, comprometido y dispuesto a apoyar a quienes quieren transformar la sociedad a través de ideas innovadoras", señaló Alonso, resaltando además la diversidad temática de los proyectos, todos orientados a generar impacto social, medioambiental o biotecnológico.

La séptima edición del 'León Business Talent: edición Social y Bio' se consolida así como un espacio de innovación con propósito, donde la Universidad de León refuerza su compromiso por conectar el conocimiento generado en sus facultades con la sociedad, impulsar proyectos de impacto real y formar a jóvenes emprendedores capaces de convertir sus ideas en soluciones tangibles.