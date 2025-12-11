Una infraestructura de ensayos pionera permitirá simular vuelos espaciales en la Universidad de León

La Universidad de León (ULE) contará con una infraestructura de ensayos espaciales pionera en la Comunidad. Se trata de una cámara de vacío de tamaño medio, equipada con circuitos de control térmico, lámparas de flujo solar y otros medios tecnológicos para simular las condiciones extremas del vuelo espacial alrededor de la Tierra y en el espacio.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, tal y como ha informado su portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha aprobado este jueves una subvención de 500.000 euros que servirá para financiar esta infraestructura que busca impulsar el desarrollo del sector aeroespacial en la Comunidad.

El nuevo sistema permitirá llevar a cabo ensayos en tierra y avanzar en el campo de la investigación, el desarrollo y el testeo en el sector aeroespacial. Una infraestructura que se considera "estratégica" para Castilla y León, pues ningún centro de la región cuenta con esta capacidad de ensayo.

Un contexto que limitaba hasta ahora la competitividad de las empresas y centros de investigación autonómicos, obligándolos a recurrir a servicios externos, concentrados especialmente en Madrid u otros centros europeos para validar sus prototipos y equipos.

La nueva capacidad que se habilitará en León propiciará la certificación interna de plataformas y componentes satelitales, reduciendo la dependencia temporal y logística de terceros.

La infraestructura aportará capacidades de ensayo para hardware espacial en condiciones análogas al espacio - vacío y rangos térmicos extremos -, habilitando programas de I+D en áreas críticas como la óptica avanzada, la propulsión eléctrica o los nuevos materiales.

El impacto empresarial de la infraestructura será inmediato, permitiendo atender la demanda real de las empresas instaladas en Castilla y León que necesitan de ensayos térmicos y de vacío para validar sus cargas útiles y productos.

Asimismo, sumará al impulso del sector espacial en la Comunidad, pues la capacidad de prueba acaba con barreras de entrada y facilitará que pymes y startups accedan al mercado del 'new space', en pleno crecimiento y valorado mundialmente en más de 570.000.000 millones de euros.

La ULE, que es la única universidad de Castilla y León que imparte el grado de Ingeniería Aeroespacial y el máster en Ingeniería Aeronáutica, se convertirá con esta plataforma de ensayos en un referente en ingeniería avanzada y en economía del espacio.

El proyecto se alinea con la Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León (RIS3 2021-2027) que busca, entre otros objetivos, posicionar a la Comunidad como referente internacional mediante el impulso de capacidades tecnológicas diferenciales y el fortalecimiento de infraestructuras singulares

Las actuaciones que se financian a través de la subvención aprobada se desarrollarán durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2025 y el 30 de junio de 2027.