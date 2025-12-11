Atrapada e inconsciente una mujer de 45 años tras el choque entre un turismo y un camión en la provincia de León

Una mujer de 45 años ha tenido que ser trasladada al Complejo Asistencial Universitario de León, tras una colisión entre un turismo y un camión en el kilómetro 283 de la N-VI, entre Pozuelo del Páramo y Valcavado del Páramo, en la provincia de León, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El alertante, que ha dado la voz de alarma a las 16.29 horas de esta tarde de jueves, 11 de diciembre, avisaba de que la conductora del turismo estaba atrapada e inconsciente en el interior del vehículo.

Desde la sala del 1-1-2 se informa a la Guardia Civil de Tráfico de León y de Zamora, a los Bomberos de la Diputación de León y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza una UVI móvil.

En el lugar, el personal sanitario atiende a una mujer de 45 años que es trasladada posteriormente en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de León.