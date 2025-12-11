Atrapada e inconsciente una mujer de 45 años tras el choque entre un turismo y un camión en la provincia de León
Ha tenido que ser trasladada al Complejo Asistencial Universitario de León.
Una mujer de 45 años ha tenido que ser trasladada al Complejo Asistencial Universitario de León, tras una colisión entre un turismo y un camión en el kilómetro 283 de la N-VI, entre Pozuelo del Páramo y Valcavado del Páramo, en la provincia de León, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.
El alertante, que ha dado la voz de alarma a las 16.29 horas de esta tarde de jueves, 11 de diciembre, avisaba de que la conductora del turismo estaba atrapada e inconsciente en el interior del vehículo.
Desde la sala del 1-1-2 se informa a la Guardia Civil de Tráfico de León y de Zamora, a los Bomberos de la Diputación de León y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza una UVI móvil.
En el lugar, el personal sanitario atiende a una mujer de 45 años que es trasladada posteriormente en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de León.