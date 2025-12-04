La pesadilla por la desaparición hace 38 años de Maritrini y su bebé continúa: ni rastro de ellas en el coche de la balsa de Berbes

La Policía Nacional drena de balsa de Berbes (Asturias) durante las labores de búsqueda de Maritrini y su bebé

Nuevo palo en el caso de Maritrini y su bebé, desaparecidas en la provincia de León en el año 1987, después de que ella denunciara a su marido por violencia de género.

La Policía Nacional ha confirmado, en las últimas horas, que el coche hallado en el fondo de la balsa de Berbes (Asturias) no es el de ‘El Portugués’ que es el marido y padre de las desaparecidas.

Cumpliendo el mandato del Juzgado de Instrucción Número 4 de Gijón, como afirma la Policía Nacional, se procedió al drenaje de la balsa con el objetivo de establecer la búsqueda de los vehículos donde, presuntamente podrían hallarse los cuerpos de las personas desaparecidas, encartadas en dicha investigación.

El drenaje y vaciado de la balsa permitió determinar que “no existían restos humanos en el lugar y el vehículo descubierto fue descartado por no coincidir con los modelos que se relacionaban con la investigación”.

La Operación

La operación, iniciada el martes 2 de diciembre, a las 8:00 horas, desplegó un amplio dispositivo de unidades especialidades de la Policía Nacional, como son el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), dependiente del Área Técnica de la División Económica y Técnica.

También participó el Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Dirección Adjunta Operativa, Comisaría General de Policía Judicial y Comisaría General de Policía Científica.

Por parte de la Jefatura Superior de Asturias, miembros del Equipo de Desactivación de Explosivos (TEDAX), Área de Medios Aéreos (drones) y Servicio de Prensa; finalmente, por parte de la Comisaría Local de Gijón, la UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta) y la Unidad de Prevención y Reacción. Todas las unidades han trabajado de forma coordinada para avanzar en la búsqueda.

El Quinto Batallón de Intervención de la UME desarrolló un papel fundamental. Los de la Base de Conde de Gazola, San Andrés de Rabanedo, efectuaron una labor fundamental, dada la dificultad de los trabajos técnicos.

Imagen de la búsqueda de Maritrini y su bebé en la balsa de Berbés Fotografía: Policía Nacional.

Sus efectivos instalaron dos bombas hidráulicas de gran potencia y cinco auxiliares, lo que permitió evacuar prácticamente toda la balsa pese a las enormes dificultades derivadas del lodo y sedimentos acumulados.

El dispositivo ha sido posible gracias a un intenso trabajo previo en el que, además de la Policía Nacional, participaron todos los organismos y Administraciones implicadas: Principado de Asturias, Ayuntamiento de Ribadesella, Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el Regimiento de Infantería “Príncipe” Número 3 con sede en Noreña. Las reuniones y estudios técnicos fueron coordinados por la Delegación del Gobierno en Asturias.

Una desaparición de hace 38 años

La desaparición de María Trinidad Suardíaz y su hija data de hace 38 años, si bien la Policía Nacional mantiene abierta la investigación en su empeño por no dejar ningún caso sin resolver.

La reactivación de esta búsqueda en la zona era una de las hipótesis que se contemplaban y tal como se ha señalado anteriormente no ha dado como resultado el hallazgo de ningún resto humano, por lo cual la Policía Nacional continuará con otras líneas de investigación.