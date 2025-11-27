La Lotería Nacional reparte un dineral en Ponferrada
Un segundo premio ha recaído en la administración número 1 de la localidad leonesa, ubicada en la plaza del Cristo, 1.
Un segundo premio de la Lotería Nacional, con un premio de 60.000 euros al número 10.644, ha recaído en la administración número 1 de Ponferrada (León), ubicada en la plaza del Cristo, 1.
Es la única localidad de Castilla y León premiada en este sorteo del jueves de la Lotería Nacional, con un primer premio de 300.000 euros al número 28.201 y con cuatro administraciones premiadas.
Por su parte, el segundo premio ha sido muy repartido por la geografía española, ya que han sido 17 las administraciones agraciadas, una de ellas, en Ponferrada.