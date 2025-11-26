León se llena de luz para dar la bienvenida a la Navidad: un alumbrado con 2 millones de leds y un árbol de 18 metros

La ciudad de León se prepara para sumergirse de lleno en la Navidad. El Ayuntamiento ha programado el acto de encendido del alumbrado festivo para este jueves 27 de noviembre a las 18:30 horas en la Plaza de Santo Domingo.

Este céntrico punto de la ciudad volverá a ser el epicentro que marque el inicio oficial de las fiestas, con un despliegue lumínico que supera los 2 millones de luces LED distribuidas por casi un centenar de emplazamientos.

La Plaza de Santo Domingo presidirá la ceremonia con su ya tradicional y exitosa decoración: un árbol de 18 metros de altura coronado por un gran paraguas de luz. El gran escenario de la plaza acogerá la actuación especial de más de 300 niños y niñas de las Aulas Corales de la Escuela Municipal de Música, quienes estarán acompañados de una sorpresa durante el evento.

Más allá del centro, la iluminación se extenderá por todo el municipio con una gran variedad de motivos, incluyendo árboles, arcos, guirnaldas y letreros. Como guiño especial a la tradición local, la decoración incluirá una docena de ramos leoneses y el emblemático portal de Belén frente a Casa Botines. Contarán con una decoración especial otras zonas neurálgicas como la plaza de las Cortes Leonesas, la Plaza Mayor, la del Grano y San Isidoro.

Pero además, el mercado navideño volverá a ubicarse en la plaza de Regla a partir del viernes 28. A los pies de la Catedral, estarán ubicadas 40 casetas de venta de artículos de regalo, navideños y de artesanía.

Horario del alumbrado

El horario en el que se podrá disfrutar de las luces de Navidad hasta pasado el Día de Reyes será de 18:00 a 00:00 horas de lunes a jueves. Los viernes, sábados y vísperas de festivos el horario del alumbrado será de 17:30 horas a 02:00 horas.

Los domingos y festivos las luces se encenderán también a las 17:30 horas, hasta las 00:00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre y 1 y 5 de enero habrá horario especial de 17:30 horas a 04:00.