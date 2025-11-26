El entrenador de un equipo infantil agrede al árbitro tras un partido en Villaquilambre: le provocó lesiones en la cara

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 36 años como presunto autor de un delito leve de lesiones ocasionadas durante un partido de fútbol celebrado en Villaquilambre (León).

Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo 23 de noviembre durante un encuentro de categoría infantil, de niños con edades comprendidas entre los 12 y 13 años.

Según fuentes de la Guardia Civil, el entrenador de uno de los equipos, tras una discusión al finalizar el partido, supuestamente agredió al árbitro, un joven de 20 años, causándole lesiones en la cara de las que tuvo que ser atendido en el Hospital de León.

Tras avisar a la Guardia Civil del incidente, se traslada hasta el lugar una patrulla de Armunia, levantando acta de lo sucedido.

Una vez finalizada la investigación, esta mañana se ha procedido a su investigación y se han remitido las diligencias instruidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de León.