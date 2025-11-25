Vicente da una gran alegría a León con el Cuponazo de la ONCE: miles de billetes y mucha felicidad

Vicente Marcos, el vendedor de la ONCE que ha repartido el premio en León Fotografía: ONCE

El Cuponazo de la Once ha dejado un gran premio en León que asciende a los 40.000 euros en el sorteo que se ha celebrado este viernes, 21 de noviembre.

El agente vendedor ha sido Vicente Mateo Marco Santos que ha vendido, en su punto de venta, el Quiosco del Espolón, en León un boleto de TPV del sorteo del viernes 21 de noviembre que ha sido premiado con un total de 40.000 euros.

La suerte de todos los viernes

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado. Con el nuevo modelo de “por los lados puedes ser ganador” reparte también premios de entre 500 euros y el reintegro de tres euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.500 vendedores y vendedoras de la Organización (800 de ellos ejercen la venta en Castilla y León). Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.