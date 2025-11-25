Condenado a 1.200 euros de multa tras abandonar a un amigo que murió al precipitarse desde un quinto piso en León

La Audiencia Provincial de León ha condenado a 1.200 euros de multa, a razón de cuatro euros diarios durante 10 meses, a un hombre que no socorrió a un amigo que murió tras precipitarse desde un quinto piso en una vivienda okupada.

El juicio, que se ha celebrado mediante el sistema del tribunal jurado, ha declarado al acusado autor de un delito de omisión de socorro, mientras que, por división dividida de 6 a 3, le ha absuelto del delito de homicidio.

Los hechos probados, según se relata en la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, se remontan a agosto de 2021. La víctima acudió junto al acusado a la casa de los padres del primero para cobrar una deuda por sustancias estupefacientes y tras ello se dirigieron hasta la vivienda que ocupaba sin conocimiento de los moradores el procesado y que servía también como "fumadero" para otras personas.

Llegado un momento, el acusado se marchó al baño, siendo este el instante en el que la víctima se precipitó por la ventana, sin que haya quedado probado que participase o interviniese el acusado en la caída.

Al oír el golpe por la caída de la víctima al patio interior, el acusado abandonó precipitadamente la vivienda, sin comprobar el estado de su amigo ni prestarle ayuda ni avisar a los servicios de emergencias, acudiendo hasta la estación de autobuses de León y marchándose de la ciudad.

Los hechos, para seis de los nueve miembros del tribunal del jurado son constitutivos de un delito de omisión del socorro, por el que ha terminado condenándole el juez a la multa de 1.200 euros anteriormente referida.

Contra la sentencia, no obstante, cabe presentar un recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.