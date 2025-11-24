Mañueco, en el funeral del minero leonés fallecido en Asturias: “Desde lo más profundo de nuestro corazón compartimos el dolor”

El funeral de Anilso Soares de Brito, el minero de 42 años fallecido junto a otro compañero, Óscar Díez, de 32, en el accidente ocurrido en una explotación minera de Cangas del Narcea (Asturias), congregó este domingo en Caboalles de Abajo, en el municipio leonés de Villablino, a autoridades autonómicas, representantes institucionales y vecinos que quisieron acompañar a la familia en su despedida.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, trasladó personalmente su pésame y dirigió unas palabras de consuelo a los allegados del trabajador. “Desde lo más profundo de nuestro corazón”, dijo, quiso “compartir el dolor” de sus seres queridos. “En estos momentos tan duros, tan difíciles y tan complicados queremos estar con ellos y darles nuestro cariño y nuestro consuelo”, afirmó.

El jefe del Ejecutivo autonómico recordó que la comarca ya fue “duramente golpeada” este año por otro accidente en una explotación minera de Asturias, en el que perecieron cuatro vecinos. Apeló a la necesidad de esclarecer lo sucedido y de acompañar a ambas familias en su duelo. “Quiero que todos sean conscientes de que desde el Gobierno de Castilla y León estamos a su lado y queremos generar para el futuro noticias más agradables y más positivas y que desde luego todo lo que haya que esclarecer pues que se esclarezca y que se dé respuesta lo antes posible a la familia, a las dos familias porque hoy tanto Asturias como Castilla y León estamos de luto”, añadió.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, asistió también al funeral tras despedir en Posada de Rengos al otro trabajador fallecido. En Caboalles de Abajo estuvieron asimismo el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen; el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones; el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, y el alcalde de Villablino, Mario Rivas.

Anilso Soares de Brito estaba casado y era padre de dos hijos. Se da la trágica circunstancia de que uno de sus hermanos falleció también en un accidente en la mina cuando tenía 18 años.