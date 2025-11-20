La nieve da la bienvenida al invierno en León: prohibida la circulación de camiones en el Puerto del Pontón

La nieve ha llegado a León, y lo ha hecho con fuerza suficiente como para dejar las primeras estampas blancas del año y, también, los primeros problemas en las carreteras.

En el Puerto del Pontón, uno de los pasos más emblemáticos de la montaña leonesa, las precipitaciones han obligado a activar el nivel amarillo en la N-625, entre los kilómetros 91 y 121, lo que supone la prohibición de circular para camiones y vehículos articulados. Solo los turismos pueden transitar, y siempre con mucha precaución.

El aviso se comunicó a las 11.30 horas de este jueves, momento en el que la Subdelegación del Gobierno confirmó que comenzaban las restricciones en la red nacional a causa de la nieve. Las primeras placas de hielo, la visibilidad reducida y la acumulación en las cunetas marcaron la mañana en la zona norte de la provincia.

Este episodio invernal está ligado a la llegada de una borrasca ártica, la primera de la temporada, que ya ha activado los avisos en León, además de Burgos, Palencia y Soria.

Las previsiones apuntan a que la cota irá descendiendo con el paso de las horas, hasta situarse por debajo de los 800 metros, lo que podría dejar nieve también en algunas carreteras secundarias y localidades de la montaña oriental y occidental.

Las máquinas quitanieves han comenzado a trabajar desde primera hora, mientras agentes de Tráfico y Medio Ambiente vigilan los accesos. Desde Protección Civil se insiste en evitar desplazamientos innecesarios por zonas de montaña, equipar bien los vehículos y consultar el estado de las carreteras antes de viajar.

El paisaje, eso sí, ha regalado ya los primeros contrastes del invierno: montañas cubiertas, valles teñidos de blanco y un ambiente que anuncia que la temporada fría ha arrancado en serio.

León estrena así el invierno con una postal preciosa, pero también con la advertencia de que empieza la época de la prudencia en carretera.