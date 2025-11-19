El TSJCyL paraliza la subida de sueldos de PP y Vox en La Bañeza al apreciar un "estricto interés particular"

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha emitido una sentencia mediante la que ordena mantener paralizados los acuerdos plenarios mediante los que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de La Bañeza, formado por el Partido Popular y Vox, "pretendían aumentar en un 31 por ciento las dedicaciones exclusivas y cobrar las retribuciones con carácter retroactivo", al apreciar "un estricto interés particular".

Así lo ha informado este jueves la Unión del Pueblo Leonés (UPL), que ha explicado que el TSJCyL ha desestimado así íntegramente el recurso de apelación del Ayuntamiento y ha confirmado que la suspensión de la subida "debe mantenerse vigente para evitar un perjuicio a las arcas públicas, alertando del riesgo de que, si se abonase ahora el dinero, sería muy difícil recuperarlo en caso de anulación definitiva".

La sentencia, según ha trasladado UPL, "cuestiona frontalmente el intento de cobrar la subida con carácter retroactivo tras la anulación de los acuerdos previos" y recoge que dicha maniobra "parece responder más que a un interés público a un estricto interés particular de los miembros de la corporación afectados" con el objetivo de "paliar las consecuencias económicas que sufrieron tras la nulidad del acuerdo anterior".

Además, los magistrados consideran que el argumento del Ayuntamiento de que el funcionamiento municipal "corre peligro" sin la subida salarial supone "un alegato genérico e inmotivado" y señalan que el equipo de Gobierno municipal "no ha aportado la más mínima prueba de que el Ayuntamiento no pueda funcionar con los sueldos anteriores".

Desde la UPL han calificado el auto emitido por el TSJCyL como "una victoria de la oposición, la fiscalización y del control democrático". "La Justicia ha frenado en seco una gestión que intentaba vestir de interés general lo que el propio tribunal ha identificado como un posible interés particular del PP y Vox para engordar sus cuentas bancarias a costa del dinero de los bañezanos", ha señalado la formación leonesista.