La leonesa Marta Martínez, nombrada mejor enfermera comunitaria de España

La enfermera de Atención Primaria de León, Marta Martínez, ha recibido el premio a la Mejor Enfermera Comunitaria en el ámbito Nacional 2025.

Un galardón otorgado por la Asociación de Enfermería Comunitaria en el VIII Congreso Internacional y XIV Nacional de la Asociación de Enfermería Comunitaria, celebrado la semana pasada en Tarragona.

El jurado de este galardón, que valora los currículos profesionales presentados de manera anónima, destaca de esta profesional su "trayectoria ejemplar, que integra práctica clínica excelente, liderazgo en cuidados, investigación aplicada, docencia y gestión del cambio en Atención Primaria".

Por otra parte, también ensalza su "excelencia clínica, liderazgo transformador y visión comunitaria". Un galardón que reconoce la labor de la profesional sanitaria y la posiciona como referente en este ámbito.