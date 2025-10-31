Hospitalizada grave una mujer tras una colisión frontal de madrugada entre dos coches en Columbrianos

Una mujer de 44 años ha resultado herida grave tras sufrir un accidente esta pasada madrugada en la Avenida Asturias, en Columbrianos (León), donde ha colisionado frontalmente con otro turismo.

Los hechos han ocurrido sobre las 06:53 horas, a la altura de la gasolinera de Repsol, según ha comunicado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León a los medios de comunicación.

El alertante ha avisado del suceso, precisando que era necesaria asistencia sanitaria para una mujer que había resultado herida como consecuencia del grave siniestro.

El aviso se ha trasladado a la Policía Local de Ponferrada, a la Guardia Civil de Tráfico y al servicio de emergencias sanitarias de Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil para que se desplazase al lugar.

Ya allí, en la Avenida Asturias, el personal ha atendido a la víctima, que ha sido finalmente evacuada en la UVI móvil hasta el hospital del Bierzo.