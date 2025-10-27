León tendrá este invierno una pista de hielo: se podrá jugar hasta al curling

León volverá a deslizarse sobre hielo este invierno con la iniciativa Ice4city, una propuesta impulsada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de León que convertirá el aparcamiento del centro comercial Espacio León en un gran espacio de deporte y ocio invernal entre el 5 de diciembre y el 1 de febrero.

El concejal de Deportes, Vicente Canuria, ha presentado esta mañana de lunes la iniciativa acompañado por Frank González, presidente de la Real Federación Española de Deportes de Hielo; Eduardo de Paz, representante de la Federación de Deportes de Invierno de Castilla y León; y María Jesús Rodríguez, gerente de Espacio León.

Canuria ha destacado que “Ice4city es una opción perfecta para disfrutar de los deportes de invierno como el patinaje, el hockey o el curling, tanto a nivel competitivo como recreativo”.

Además, subraya la importancia de fomentar la práctica deportiva entre los escolares leoneses, quienes contarán con sesiones específicas.

Desde la organización estiman una participación de más de 10.000 asistentes y 1.200 escolares durante la temporada.

“Esto viene a demostrar lo que siempre reiteramos: León es una ciudad volcada con el deporte y con el fomento de la práctica deportiva como pilar fundamental para construir una vida saludable”, ha añadido el edil.

La pista de hielo de este año será más amplia que en ediciones anteriores, con unas dimensiones de 45 por 15 metros, lo que permitirá acoger por primera vez una competición oficial de curling incluida en el calendario nacional.

El hielo se preparará con las condiciones técnicas necesarias para la práctica competitiva de esta disciplina.

Programa de actividades

Durante las ocho semanas de duración, Ice4city ofrecerá un completo programa de campeonatos, formación y exhibiciones de patinaje sobre hielo, hockey y curling.

Entre los eventos más destacados figura el Campeonato Nacional de Curling, que se celebrará entre el 5 y el 8 de diciembre.

Del 9 al 19 de diciembre, de lunes a viernes y los sábados por la mañana, se desarrollarán sesiones formativas para escolares de patinaje y hockey.

Además, habrá talleres y exhibiciones de las diferentes modalidades, incluyendo una sesión de curling adaptado, y sesiones de ocio abiertas al público general.