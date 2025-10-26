Explosiones y derrumbes tras el incendio de una vivienda en Valderilla de Torío: "Estaba envuelta en llamas"

Los Bomberos del Ayuntamiento de León actuando en el incendio de una casa de Valderilla de Torío Fotografías: Bomberos Ayuntamiento de León

Los Bomberos de León han informado de que, en la tarde de este sábado, 25 de octubre, sobre las 20 horas, recibieron una llamada para intervenir en un incendio que se inició en una vivienda de la localidad de Velderilla de Torío.

Se trataba de un fuego en una casa de dos plantas con origen en la cochera donde había un vehículo, una empacadora, una estufa de leña y una calefacción de gasoil en el depósito.

A la llegada de la dotación, la parte afectada estaba envuelta en llamas con una importante carga térmica y se estaban produciendo explosiones.

Una vez controlado el incendio se produjo el derrumbe del forjado del primer piso en una extinción en la que participaron un total de dos vehículos, autobombas, un vehículo escalera y un total de nueve efectivos.

Por suerte no hay que lamentar heridos ni daños personales.