Revilla, espejo para León: el expresidente cántabro asesorará sobre cómo conseguir la autonomía uniprovincial

Revilla muestra su apoyo a la provincia de León y le muestra el camino para ser autonomía uniprovincial. El próximo martes, 7 de octubre, a las 19:00 horas, el Auditorio Ciudad de León acogerá el acto ‘León nos necesita’, organizado por la Asociación Cultural de Estudios Leoneses (ACELE) y Unidad Leonesa.

El encuentro reunirá a importantes voces del ámbito político, social y económico para debatir sobre el presente y el futuro de la provincia, con especial atención a los problemas medioambientales, la despoblación y la autonomía leonesa.

Entre los intervinientes destaca la presencia del expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien expondrá su experiencia en la consecución de la autonomía uniprovincial para su comunidad, un proceso que desde ACELE consideran un referente para León.

“Fue un adalid en su momento de la consecución de la autonomía uniprovincial para Cantabria. Nos hablará de su experiencia a este respecto y de las dificultades para conseguirlo”, aseguran desde la organización.

Así, el famoso personaje televisivo acudirá a León como símbolo de apoyo a quienes defienden un modelo de autogobierno como solución al abandono institucional que denuncia la sociedad leonesa.

“Este abandono nos va a llevar a un horizonte de unos 300.000 habitantes en el año 2050, la mayoría en las ciudades. Nos queda claro que una vuelta al valor de lo rural y una potenciación de las juntas vecinales, el pequeño municipalismo, contribuirían a frenar este proceso de desertización de la provincia”, explican desde ACELE.

El acto contará con la participación también de José Antonio Díez, alcalde de León, Juan Prieto, veterinario y ex representante de la FAO en España, impulsor del reconocimiento SIPAM para León. Sara Mateos, agente forestal, que hablará de la situación de los montes y de las BRIF, Elena de la Puente, presidenta de Bierzo Aire Limpio.

Además de Rogelio Blanco, presidente de ACELE y estudioso de la tradición concejil leonesa y José Luis Prada, empresario berciano.

El debate se estructurará en tres bloques temáticos.

Situación de León tras los incendios forestales. Se pondrá el foco en la falta de políticas de prevención y en la precariedad laboral de los brigadistas forestales (BRIF) y peones, en contraste con la apuesta de las administraciones por un modelo basado en la extinción.

Futuro económico y medioambiental. Se analizará el papel del programa SIPAM como herramienta de desarrollo, junto a la necesidad de equilibrar agricultura, ganadería, industria y medio ambiente para fijar población y frenar la desertización rural.

Soluciones políticas y autonomía. Los organizadores defenderán que el abandono histórico por parte del Gobierno autonómico y estatal exige una solución política: la vía autonómica para León, junto a la revitalización del municipalismo y las juntas vecinales.

La entrada será gratuita, aunque será necesario recoger invitación en los accesos al Auditorio.

León y la integración de FEVE

Por otro lado, la asociación Alantre ha denunciado también que el Gobierno central carece de informes técnicos o administrativos para la integración de FEVE en León, lo que consideran una prueba del engaño político y de una decisión deliberada de paralizar el proyecto.

Para los organizadores de “León nos necesita”, esta confirmación refuerza la tesis de que la provincia sufre un expolio de recursos y una marginación institucional, agravada por la falta de transparencia del Gobierno.