Medios aéreos y terrestres trabajan para sofocar un incendio forestal en Riello

La pesadilla de los incendios vuelve a sobrevolar Castilla y León. Un total de 31 medios terrestres y aéreos se encuentran extinguiendo unas llamas que han comenzado poco después de las 15:30 horas de este lunes en el término municipal de Riello, en León.

Las causas que han originado el incendio aún están en investigación. En el lugar se encuentra un técnico, ocho agentes medioambientales o celadores, cuatro cuadrillas terrestres y cinco helitransportadas, tres autobombas, dos bulldozer, siete helicópteros e hidroaviones y un medio que pertenece a otra administración.

Asimismo, en la provincia de León se encuentra activo otro incendio que ha comenzado poco después de las 17:00 horas en Orallo, en el término municipal de Villablino. En el lugar se encuentra un agente forestal y un helicóptero.

Otro de los focos que más preocupa es el incendio con Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en la localidad segoviana de Cerezo de Arriba.

Unas llamas que afectan tanto a Castilla y León como a Castilla- La Mancha. Por ahora, no hay riesgo para la población aunque hay algunas carreteras que permanecen cortadas.