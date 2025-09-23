Un guipuzcoano reclama en los juzgados la herencia millonaria de un empresario leonés tras demostrar ser su hijo

Un guipuzcoano ha recurrido a la justicia para reclamar la herencia millonaria de un empresario leonés fallecido hace cuatro años del que ha demostrado ser hijo.

Tal y como ha confirmado el abogado del demandante, el sevillano Fernando Osuna, a este periódico, el juicio se celebrará a finales de abril de 2026 en un juzgado de Madrid.

Y en él su representado solicitará la herencia de más de 14 millones de euros, aún sin repartir, que su progenitor, un hombre soltero y sin más descendientes, dejó "a varios sobrinos, a un amigo, a un oculista de Oviedo y a dos órdenes religiosas", según la información manejada por la parte demandante.

Del mismo modo, reclamará los 10.000 euros mensuales que, al parecer, está cobrando un "albacea de confianza" del multimillonario desde que este último falleció, de tal manera que, según ha explicado el abogado, este también tendrá que rendir cuentas ante el juez.

"Parece que la herencia supera los 14 millones de euros porque, según han confirmado fuentes cercanas al empresario, parece ser que este también guardaba mucho dinero en Suiza", ha apuntado Osuna.

Todo ello lo hará tras haber ganado un primer juicio en el que quedó demostrado que el guipuzcoano es hijo biológico del empresario a través de la presentación de "una prueba de paternidad que arrojó un resultado de un 99% de compatibilidad, el testimonio de varios testigos y la demostración de su gran parecido físico".

Esto ocurrió poco antes del fallecimiento del empresario quien, además, con el fin de evitar que su descendiente se quedase con su herencia, "cometió una acción fraudulenta".

Y es que, este decidió alquilar un piso en Pamplona y empadronarse allí, aprovechando que "las leyes de Navarra son muy elásticas a la hora de impedir que un hijo sea heredero forzoso".

"Lo que hizo fue fingir que vivía en un piso pequeñísimo y muy pobretón de Pamplona, cuando realmente vivía en una mansión de cerca de 400 metros cuadrados en Madrid", ha señalado el abogado.

"Un fraude" que pudieron demostrar a través de detectives y entrevistas a los vecinos tanto de la casa de la capital, quienes aseguraron que "este señor siempre había vivido allí", como de la vivienda alquilada en Pamplona, que, por su parte, afirmaron no conocer al multimillonario.

Ahora, tras la presentación de una nueva demanda por parte de la representación legal del guipuzcoano, será un juzgado de Madrid el que determinará si la herencia del empresario leonés corresponde a los herederos que dejó en su testamento o, por el contrario, al demandante.

Un joven guipuzcoano nacido de un 'affaire' entre el multimillonario y una mujer casada con un hombre que figura como su padre en el Registro Civil. Una información que el demandante conoció a través de su progenitora cuando este tenía unos 16 años.