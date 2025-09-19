Un alcalde de León explota tras un incendio y tener que frenarlo sin medios de la Junta: "Lamentable y vergonzoso"

El alcalde de Sobrado, Antonio Moldes, muestra su indignación con la Junta tras el incendio forestal

El alcalde de Sobrado (León), Antonio Moldes (PSOE), ha explotado este viernes después de que se declarase un incendio forestal en Portelo de Aguiar, perteneciente a su municipio, a eso de las 06:00 horas y hayan tenido que controlarlo sin la presencia de medios de la Junta de Castilla y León porque "precisamente hoy estaban todos descansando".

Moldes ha tildado la situación de "lamentable y vergonzosa" teniendo en cuenta que nos encontramos en periodo de riesgo extremo de incendios forestales y más teniendo en cuenta los devastadores episodios del pasado mes de agosto.

El incendio, según el regidor, se ha originado en torno a las 06:00 horas en una zona entre las carreteras LE-5129 y LE-5250 por causas que aún se investigan. Poco más de media hora después el sistema de avisos del servicio de Medio Ambiente de la Junta declaró el incendio.

El político socialista relata que cuando se llamó al servicio de emergencias, a eso de las 06:45 horas, "no había disponible ningún medio de la Junta". Una circunstancia que indigna al alcalde de Sobrado, quien ha explicado que tuvieron que venir los Bomberos del Ayuntamiento de Ponferrada para controlar las llamas.

También participaron medios municipales propios y los vecinos, "a quien hay que agradecérselo mucho porque si no es por ellos posiblemente se hubiera propagado".

De igual manera, relata que una breve lluvia que ha caído sobre la zona ha sido también "lo que nos ha salvado la situación".

Imagen del incendio en Sobrado (León)

Para el regidor, "no puede ser que la Junta no disponga de medios, que no haya motobombas de madrugada porque precisamente estaban todos descansando".

"El consejero o a quien le competa tiene que tomar medidas en este sentido o que dimita porque es que ya está bien", ha zanjado el regidor.

Pasadas las 10:00 horas, Moldes asegura que el incendio ya está controlado. No obstante, en el sistema de Inforcyl de la Junta todavía permanece activo y en estos momentos se encuentran un total de 10 medios de la Junta trabajando.

Los Bomberos de Ponferrada y medios municipales propios logran controlar el incendio en Sobrado (León)

En concreto, se trata de tres agentes medio ambientales y celadores, una cuadrilla terrestre, dos autobombas, un bulldozer y una Elif/Brif, además de un medio aéreo.