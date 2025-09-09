El 'Rasca Gran Cleopatra' de la Once deja en Mansilla de las Mulas su premio mayor: un gran botín de 500.000 euros

Mansilla de las Mulas, a 17-18 kilómetros de la ciudad de León y en la comarca Esla-Campos, junto al río Esla, salta de alegría gracias al ‘Rasca Gran Cleopatra’ de la Once que ha dejado en la localidad los 500.000 euros de su premio mayor.

Una histórica villa amurallada y municipio de la provincia de León que es muy conocida por su importante papel en el Camino de Santiago y también por su destacado patrimonio monumental.

Ha sido Óscar María Rodríguez el vendedor de la Once que ha llevado la suerte a la localidad con este medio millón de euros, ni más ni menos.

Cabe recordar que Mansilla de las Mulas fue protagonista del cupón de la Once del 1 de septiembre, que era dedicado a su feria del Tomate.

Además, la provincia de León también celebra un premio de 40.000 euros con el Cuponazo del viernes, 5 de septiembre.

En este caso el vendedor de la Once que ha dado este importante premio es Ismael Mayo, en dos jornadas para recordar por estos importantes premios en la provincia leonesa.

El vendedor de la Once Ismael Mayo

20.700 vendedores

