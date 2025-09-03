“Hay que reconstruirlo entre todos”: el mensaje de la Junta a los alcaldes de Picos de Europa afectados por los incendios

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, se ha reunido esta mañana de miércoles en Riaño (León) con alcaldes de los municipios cercanos al Parque Nacional de los Picos de Europa, afectados por los terribles incendios de este verano.

Blanco ha destacado la importancia de la colaboración entre instituciones y vecinos lanzando un mensaje para la esperanza y la colaboración.

“Esto hay que reconstruirlo entre todos y tenemos que trabajar de manera conjunta, aportando cada uno lo que nos corresponde o lo que podemos. Es el objetivo principal de la reunión de hoy”, ha asegurado.

La vicepresidenta subraya que la prioridad es apoyar a las personas para que recuperen su vida, sus negocios y sus trabajos, y puedan mirar hacia el futuro con esperanza. “Hay que hacerlo con serenidad y reflexión, analizando qué ha pasado y cómo se puede mejorar”, añadió.

Blanco insiste en el papel fundamental de los alcaldes para hacer llegar las ayudas a los vecinos y concluyó: “Vamos a hablar de futuro, pero para tener un futuro hay que empezar por el presente, hay que empezar por reconstruir”.

Medidas

Actualmente, ya se han abonado 8 millones de euros, lo que representa, aproximadamente, el 6 % de las ayudas comprometidas tras los incendios. Isabel Blanco ha hecho hincapié en el esfuerzo de la Junta para que esta catástrofe no vuelva a ocurrir, para lo que se establecerá un extenso diálogo con todos los sectores implicados para mejorar la gestión futura y el desarrollo preventivo forestal.

Entre las medidas previstas, Blanco ha recordado que mañana jueves el Consejo de Gobierno aprobará un decreto sobre planificación y ordenación de los recursos forestales, con el fin de mejorar la gestión de los montes, fomentando la limpieza y los inventarios que permitan conocer su estado en tiempo real.

Además, se aprobarán planes de recuperación forestal en la Comunidad, especialmente en las zonas más afectadas, y se continuará con la política de uso de biomasa para redes de calor como forma de limpiar los montes.

La vicepresidenta también ha recordado las ayudas ya activadas desde el 20 de agosto. Por ejemplo, la de los 500 euros para personas evacuadas, apoyos a ganaderos, agricultores, apicultores y pequeños comercios, y hasta 185.000 euros para reconstruir viviendas más 18.000 euros para reposición de enseres.

“Es importante que las ayudas lleguen a quienes las necesitan y que se resuelvan de manera rápida”, ha señalado, destacando que la documentación se ha simplificado para evitar trabas burocráticas.