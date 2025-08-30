Encuentran inconsciente a un motorista en la provincia de León tras sufrir un accidente
La víctima ha sido trasladada en UVI móvil hasta un centro hospitalario.
Un motorista de unos 40 años ha resultado herido este pasado viernes en Gradefes (León) tras sufrir un accidente, según ha comunicado el servicio del 112 de Castilla y León.
Los hechos han ocurrido sobre las 20:25 horas del citado día, en el kilómetro 2 de la LE-5638, cuando una llamada ha avisado de que un hombre se encontraba inconsciente.
El aviso se ha trasladado a la Guardia Civil de Tráfico y al servicio de emergencias del Sacyl, que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico y a un equipo médico.
Finalmente, tras atender el personal sanitario al herido, se ha activado una UVI móvil para su traslado hasta el Hospital de León.