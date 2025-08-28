La Brif de Tabuyo, obligada a retirarse con el fuego a las puertas de Tremor: "No nos dejaban trabajar más"

Los incendios forestales están castigando duramente a la provincia de León. Las llamas no cesan y las hectáreas arrasadas se multiplican con el paso de los días. Una situación nunca vista en la que, además, se suma una nueva polémica porque algunos trabajadores denuncian que no les dejan actuar.

Esta situación la ha vivido la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales del Ministerio de Transición Ecológica con base en Tabuyo del Monte, en la provincia de León, que ha criticado la decisión de desactivar el trabajo de su unidad tras solo 70 minutos desde que llegaron a la base y que tenían el objetivo de luchar contra las llamas del incendio de Igüeña-Fasgar.

Pablo González, capataz bombero forestal de la Brif de Tabuyo del Monte, ha explicado que en sus 23 años de trabajo nunca ha vivido "algo parecido". Unos incendios "enormes, con comportamientos y situaciones nunca vistas". Lo que complica aún más las labores de extinción.

Fue durante la tarde del martes cuando les activaron para trabajar durante la noche en este incendio. Sin embargo, solo estuvieron 70 minutos. A las 19:15 horas les dieron el aviso, y a las 20:25 horas fueron desactivados.

El motivo que les han dado es que no pueden trabajar más tarde de las 00:00 horas en la noche de su último día de trabajo. González explica que sus jornadas son de seis días -tres presenciales y tres de guardia-. En este sentido, en el último turno de guardia les indicaron que no podían estar más de las doce de la noche.

"Nuestros turnos son de 12-14 horas. No sabemos de dónde viene esa normativa. Desconocemos si hay otro tipo de legalidad que impida que podamos trabajar, pero somos necesarios", explica.

De este modo, los trabajadores han mostrado su enfado por no dejarlos actuar en una situación catastrófica que está viviendo la provincia. "Estamos deseando ayudar y entregar nuestro potencial de trabajo", asegura. Y explican que están "investigando" de dónde viene esta orden y quién es la persona encargada de darla para que no puedan actuar en la zona.

Las llamas avanzando sin control hacia la localidad BRIF TABUYO

Una decisión que "trastoca la estrategia y operatividad" porque habiendo trabajo -como está siendo el caso- "nos iban a activar". Sin embargo, al conocer esta instrucción de no poder ejercer más allá de las 00:00 horas, les dijeron que no eran "operativos" y que se marcharan a sus casas.

Y es que el fuego estaba a las puertas de Tremor de Arriba, amenazando a las viviendas que allí se encontraban. Ante esto, se preguntan: "¿Se podría haber evitado? Nunca lo sabremos". Y continúan: "Hasta las 00:00 de la noche se pueden apagar los incendios forestales, después..."

La BRIF afirma que todos los operativos son necesarios en un momento en el que el incendio avanza sin control. Y que ellos se sienten "fuertes y con ganas de seguir ayudando". Asimismo, aseguran que esta decisión "venga de donde venga, no se entiende".

Una decisión que ha generado un gran enfado a través de las redes sociales. "Esto es muy serio. ¿Quién ordenó la retirada ayer de los bomberos? Podrían haber trabajado 12 horas y les obligaron a retirarse hora y media después de llegar. El incendio ha empeorado por la noche y es bestial".

21 días de lucha

El incendio de Fasgar está siendo uno de los más peligrosos de la Comunidad. Ya son 21 los días que llevan luchando contra el fuego y continúa en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR).

Fue el 14 de agosto cuando alcanzó este nivel y, desde entonces, permanece sin cesar. Casi tres semanas de alerta para la población y para los bienes no forestales.

Este miércoles las labores se centraban en la quema de ensanche para estrangular el flanco que bajaba hacia la localidad de Tremor de Arriba, evitando así su avance hacia el pueblo.

Las llamas no dan tregua y el comportamiento está siendo anómalo, complicando cualquier labor del operativo de extinción, quienes trabajan incansablemente para frenar su avance y, sobre todo, para que afecte a las menos localidades posibles.

En este momento, es el incendio más activo de los que aún permanecen en IGR 2. La entrada de rachas de viento rompían durante la tarde del miércoles las líneas defensivas y las llamas volvían a comportarse con la misma virulencia de jornadas anteriores.

La dificultad orográfica, con elevada pendiente, junto con valles estrechos y de complicado acceso para las cuadrillas terrestres está dificultando algunas de las estrategias de defensa.

Por ahora, varias localidades continúan evacuadas y confían en poder extinguir las llamas lo antes posible.