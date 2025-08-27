Trágico accidente en Astorga: fallece una mujer de 75 años arrollada por un tren

Ambulancia de SACYL en una imagen de archivo Luis Cotobal

Astorga está de luto después de conocer un accidente ocurrido durante este miércoles. Una mujer ha perdido la vida después de ser arrollada por un tren.

Ha ocurrido a la salida de Astorga, dirección Ponferrada (León). Hasta el lugar han acudido la Policía Local de Astorga, Cuerpo Nacional de Policía y Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Por su parte, Sacyl ha enviado personal sanitario del centro de salud y un Vehículo de Intervención Rápida (VIR).

Los organismos en el lugar tan solo han podido confirmar que la persona arrollada era una mujer de 75 años y que se encontraba fallecida.