El PSOE recupera la Alcaldía de uno de los municipios de León más afectados por los incendios

El PSOE de León ha recuperado la Alcaldía de Quintana del Marco con la toma de posesión de Pedro Crespo Alonso como nuevo alcalde, en un momento especialmente delicado para el municipio tras el reciente incendio que afectó a la localidad.

El partido considera prioritario "dar solución a los problemas derivados del incendio", retomar los proyectos pendientes y trabajar con decisión para recuperar las subvenciones perdidas durante la etapa de gobierno del Partido Popular.

La dirección provincial del partido quiso mostrar con su presencia el firme compromiso con el futuro de Quintana del Marco y con la defensa de los intereses de sus vecinos y vecinas.

Al acto asistieron Javier Alfonso Cendón, secretario general del PSOE de León y diputado en el Congreso; Salvador Vidal, senador; Octavio González, diputado provincial y secretario de Política Municipal; Daniel San José Llamazares, secretario de Organización; y Carolina Castro, alcaldesa de Santa Elena de Jamuz.

Durante su intervención, el nuevo alcalde Pedro Crespo Alonso destacó la importancia de la unidad vecinal y del respeto institucional, señalando que “solo desde el trabajo conjunto podremos superar las dificultades y construir un futuro con más oportunidades para nuestro pueblo”.

Por su parte, Javier Alfonso Cendón afirmó que “el PSOE de León estará siempre al lado de Quintana del Marco, colaborando y sumando esfuerzos para garantizar que este municipio tenga el apoyo que merece”