Detenido un hombre por apuñalar a otro con una navaja a las puertas de un comercio en un pueblo de León

La Policía Nacional de San Andrés del Rabanedo (León) ha detenido en las últimas horas a dos hombres, uno de ellos por un presunto apuñalamiento y el otro tras ser sorprendido robando una herramienta de gran valor económico.

En una primera intervención, los agentes localizaron y detuvieron a un hombre de 50 años tras agredir presuntamente con un arma blanca a otro hombre en la puerta de un establecimiento comercial de Trobajo del Camino.

Según informan fuentes policiales, la víctima, que presentaba dos heridas de arma blanca, tuvo que ser atendida en el centro de salud de la localidad, negándose a su traslado al Complejo Hospitalario de León, así como a interponer una denuncia contra el presunto agresor.

Por su parte, el autor de los hechos, que ya contaba con numerosos antecedentes, fue detenido poco después y colaboró en la entrega de la navaja utilizada y de la ropa manchada de sangre.

Además del delito de lesiones, se le imputa un delito de quebrantamiento de condena, ya que tenía en vigor una prohibición de tenencia y porte de armas decretada por un Juzgado de León.

La Policía Nacional ha informado de que el detenido será puesto a disposición judicial en las próximas horas.

Por su parte, la segunda actuación consistió en la detención 'in fraganti' de un hombre de 38 años, que fue pillado cuando sustraía herramientas del interior de un vehículo comercial estacionado en la calle.

Según indica la Policía, el hombre fracturó una de las ventanillas para acceder al interior y fue sorprendido mientras intentaba ocultarse entre la carga.

Desde el cuerpo explican, además, que la intervención fue posible gracias al aviso de un ciudadano que observó la fractura de la luna y alertó a la Sala CIMACC 091, lo que permitió una rápida respuesta policial e impidió la consumación del robo.

Tanto es así, que la herramienta de gran valor económico fue depositada en dependencias policiales a la espera de ser entregada a su propietario, mientras que, por su parte, el detenido, también con numerosos antecedentes policiales, será puesto a disposición judicial mientras se investiga su posible implicación en otros hechos de similares características.