"Literalmente caía ceniza": Jesús Calleja regresa a León en su momento más crítico para ser homenajeado en su pueblo

El aventurero Jesús Calleja ha regresado a su León natal desde Canadá en uno de los momentos más desoladores para la provincia. Lo hizo el pasado lunes, 18 de agosto, tan solo cinco días después de mostrar su rabia, indignación y tristeza por los terribles incendios forestales que asolan la zona desde hace varias semanas y que, lejos de mejorar, muchos de ellos empeoran con el paso de los días.

En un vídeo publicado en redes sociales, el célebre presentador rompió a llorar, al tiempo que reconoció estar viviendo unos días "muy tristes" por culpa de personas que deciden "cambiar la belleza y la vida por el fuego, la destrucción y la muerte". "Hay que tratarlos como terroristas medioambientales", expresó.

Aún todavía muy afectado por la compleja situación que acompaña al lugar que le ha visto nacer y crecer, Calleja no se lo ha pensado y ha vuelto a casa para conocer de cerca la realidad de los fuegos, ayudar en todo lo que esté en su mano y también por una buena causa.

Y es que, este lunes, el leonés y su hermano, Kike Calleja, su gran compañero de aventuras, fueron homenajeados por su pueblo, Fresno de la Vega, en el que nacieron, tras ser nombrados hijos predilectos del municipio el pasado mes de abril.

Allí, Jesús y Kike se dieron un auténtico baño de masas por parte de todos aquellos vecinos que se agolparon en la plaza para reencontrarse con ellos y trasladar todo su apoyo y cariño a los que sin duda son dos de sus vecinos más ilustres, quienes no han dudado en llevar el nombre de Fresno de la Vega por todos los lugares por los que han ido a parar, especialmente Jesús.

Los hermanos vivieron, ante la atenta mirada de su madre, una tarde de muchas emociones. Descubrieron una placa en su honor, ya colgada en una de las paredes del Ayuntamiento y recibieron como recuerdo un obsequio institucional consistente en una obra de un artista local.

Pero no solo eso. En señal de agradecimiento, Jesús Calleja también quiso tomar la palabra para recordar su pasado en la localidad que le vio nacer, agradecer el trato que siempre ha recibido por parte de sus paisanos y también para expresar su pesar por los incendios que hoy siguen amenazando la provincia leonesa.

"Aquí empezó mi vida, aquí empezó la aventura. Todo empezó aquí", confesó el presentador.

Tras ello, tal y como él mismo ha compartido a través de un vídeo resumen de la jornada publicado en sus redes sociales, aprovechó la ocasión para hablar de los incendios: "Estamos viviendo momentos muy dolorosos en León, es de verdad un desastre increíble y por eso también quiero dar las gracias a toda la gente que está extinguiendo, desde la gente local, la gente que cuida e incluso da la vida por sus pueblos, hasta toda la gente de la UME", empezó diciendo.

"Nunca en la historia de España había ocurrido esto, nosotros somos leoneses, gente de pueblo, entendemos muy bien qué significa esto y lo vivimos con horror", añadió.

Acto seguido, Calleja reconoció que no ha logrado sacarse los incendios de la cabeza desde que supo de ellos y anunció que este martes se trasladaría a El Bierzo para apoyar y ayudar a los amigos que conserva allí. "Voy a estar de alguna manera a su lado porque me considero parte de ellos", concluyó.

Es cierto que la crítica situación de la provincia de León empañó, en cierto modo, lo que debería haber sido un día de risas, diversión y, sobre todo, celebración.

Sin embargo, Jesús Calleja lo vivió con mucha intensidad y emoción, o al menos así lo ha reconocido en su perfil de Instagram: "Hoy ha sido un día muy bonito en mi pueblo. Es difícil describir ver a tus paisanos emocionados dándote tanto cariño", escribió junto al citado vídeo.

Si bien, sí lamentó que la jornada se viese empañada por "un cielo apocalíptico donde literalmente caía ceniza de los brutales incendios que asolan León".

Un terrible suceso que, aunque copa gran parte de la atención del célebre presentador, no le impidió disfrutar a lo grande de un momento inolvidable en el lugar donde nació, creció y donde, al parecer, guarda sus mejores recuerdos.