Herida una mujer tras salirse de la vía y volcar el vehículo en el que viajaba en La Bañeza

Una mujer de unos 40 años ha resultado herida tras salirse de la vía y volcar el vehículo en el que viajaba por La Bañeza.

Según informa el 112 Castilla y León, ocurrió sobre las 21:51 horas en el kilómetro 1 de la LE-110, sentido Coruña.

La sala de operaciones recibió una llamada en la que se alertó del accidente y se pidió asistencia para varias personas que, al parecer, se encontraban atrapadas en el interior del vehículo accidentado.

En ese mismo momento, el 112 pasó el aviso a la Policía Local de La Bañeza, a la Guardia Civil, a Emergencias Sanitarias - Sacyl y a los bomberos. Sin embargo, finalmente la intervención de estos últimos no fue necesaria.

Por su parte, los servicios sanitarios atendieron a una herida, la mujer de unos 40 años. Y es que, aunque el 112 ha confirmado que la víctima no resultó herida de gravedad, se desconoce si esta tuvo que ser trasladada a algún centro médico u hospitalario.