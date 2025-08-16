Evacuan a 120 personas de un refugio de montaña en una zona afectada por uno de los incendios de León

La Guardia Civil ha evacuado este sábado por la mañana a 120 montañeros que se encontraban en el refugio de montaña de Collado Jermoso, con motivo de los efectos del incendio forestal que permanece activo en el municipio de Boca de Huérgano, León, desde el 13 de agosto de 2025.

Dentro del grupo de montañeros, había un número de menores de edad que han sido evacuados por vía aérea por la Unidad Aérea de la Guardia Civil de Posada de Valdeón (León).

El resto de montañeros ha sido conducido a pie por el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil de Sabero hasta la localidad de Cordiñánes (León).

Según han informado, todos los evacuados están en perfecto estado y ninguno ha necesitado atención médica.

Del mismo modo, recuerdan que es importante atender la alerta de las autoridades competentes y evitar el acceso a las zonas afectadas por los incendios forestales.