Atrapados dos pescadores por la apertura del embalse del río Sil

Río Sil a su paso por Ponferrada en una imagen de archivo C. Sánchez ICAL

Dos pescadores han sido rescatados en la tarde de este jueves en Matarrosa del Sil, en el municipio berciano de Toreno, tras quedar atrapados por la fuerte corriente generada por la apertura del embalse de Ondinas.

Los afectados se encontraban en una zona alta del río Sil y no podían salir por sus propios medios.

El incidente se registró alrededor de las 20:19 horas, momento en el que el Servicio de Emergencias 1-1-2 recibió el aviso y activó el protocolo de actuación.

El Centro Coordinador de Emergencias movilizó a la Agencia de Protección Civil, a Emergencias de la Junta de Castilla y León, a la Guardia Civil y a los Bomberos de Ponferrada, que lograron poner a salvo a los pescadores.

Ambos se encontraban en buen estado y no precisaron asistencia sanitaria.